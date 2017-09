Mahira Khan and Ranbir Kapoor caught red-handed while smoking

کراچی : پاکستانی فلم انڈسٹری اور ٹی وی اداکارہ مائرہ خان کی بالی ووڈ اداکار رنبیر کپور کے ساتھ ملاقات کی تصاویر منظر عام پر آگئیں ۔

اداکارہ مائرہ خان اور رنبیر کپور کی ملاقات کی تصاویر منظر عام پر آئیں جس میں اداکارہ کو رنبیر کپور کے دیکھا جا سکاتا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق مائرہ خان اور رنبیر کپور ان دنوں امریکہ کے شہر نیویارک میں چھٹیاں گزار رہے ہیں ۔

رپورٹ کے مطابق تمام تصاویر نیویارک میں مائرہ خان کے ہوٹل کے باہر کی ہیں جس میں دونوں اداکار گفتگو کے دوران سگریٹ نوشی کرتے نطر آرہے ہیں جبکہ رنبیر کپور اپنی نئی آنے والی فلم جو سنجے دت کی زندگی پر مبنی ہے اسی کے روپ کھڑے ہیں